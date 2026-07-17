menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Ini Penyebab Kelangkaan BBM di Sumut, Ternyata

Ini Penyebab Kelangkaan BBM di Sumut, Ternyata

Ini Penyebab Kelangkaan BBM di Sumut, Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Pertamina Patra Niaga memastikan layanan penyaluran BBM di seluruh SPBU wilayah Medan dan sekitarnya kembali beroperasi normal. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan sudah meminta penambahan truk pengangkut BBM untuk wilayah di Sumatra Utara.

Hal ini menyusul terjadinya kelangkaan BBM di wilayah Sumatra Utara dalam beberapa hari terakhir.

“Ditambah jumlah truk hariannya,” ujar Laode ketika di Maluku, Kamis (16/7).

Baca Juga:

Laode juga menegaskan kuota penyaluran BBM tidak ada kenaikan, dan masih sesuai dengan kuota tahunan yang sudah ditetapkan.

“Kalau kuota kan secara nasional sudah selesai,” kata Laode.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mencatat kebutuhan BBM di wilayah Medan, Sumatra Utara, meningkat 5–10 persen dibandingkan dengan rata-rata harian.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Pertamina merespons dengan percepatan penguatan kapasitas distribusi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan.

Sebagai langkah percepatan distribusi, Pertamina Patra Niaga menambah 10 unit mobil tangki operasional, 30 unit mobil tangki spot charter, serta memperkuat personel distribusi dengan tambahan 34 Awak Mobil Tangki (AMT) dari Fuel Terminal terdekat dan dukungan 16 personel dari Bekangdam.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan sudah meminta penambahan truk pengangkut BBM untuk wilayah di Sumatera Utara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI