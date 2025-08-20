Ini Penyebab Keributan Napi Lapas Dabo Kepulauan Riau

jpnn.com, BATAM - Narapidana (napi) Lapas Kelas III Dabo Singkep, Provinsi Kepulauan Riau, terlibat keributan pada Selasa (19/8).

Kapolres Lingga AKBP Pahala Martua Nababan memastikan situasi dan kondisi di Lapas Dabo Singkep sudah kembali kondusif.

"Sampai saat ini, personel Polres Lingga dan Polsek Dabo Singkep masih siaga di Lapas Kelas III Dabo Singkep untuk menjaga situasi tetap kondusif," kata Pahala dikonfirmasi di Batam, Rabu.

Menurut perwira menengah Polri itu, keributan terjadi karena ada narapidana pindahan dari Lapas Kelas II A Batam dan Lapas Tanjungpinang minta dipindahkan kembali ke penahanan awal.

Dia menjelaskan keributan antara warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas III Dabo Singkep terjadi Selasa (19/8) pukul 10.00 WIB.

Pihak lapas menghubungi Polres Lingga dan Polsek Dabo Singkep untuk meminta bantuan pengamanan pukul 11.39 WIB.

Wakapolres Lingga Kompol Darmin bersama Kapolsek Dabo Singkep turun langsung ke lapas untuk melakukan upaya negosiasi.

Hasil negosiasi, diketahui, warga binaan tersebut menuntut untuk dikembalikan ke Lapas Tanjungpinang karena merasa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan.