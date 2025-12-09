Ini Penyebab Meroketnya Harga Cabai dan Bawang
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui, harga bawang merah dan cabai di sejumlah mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah.
Budi Santoso mengatakan, dari informasi yang ia peroleh kenaikan dua komoditas tersebut saat ini berada di atas harga acuan pemerintah (HAP).
“Harga rata-rata nasional bawang merah Rp 47.600 (per kilogram), sedang harga acuan Rp 41.500," ujar Budi dikutip Selasa (9/12).
Kandati demikian, Budi menegaskan saat ini produksi nasional untuk komoditas bawang masih mencukupi. Terlebih kenaikan harga tersebut dipicu oleh faktor cuaca serta distribusi.
"Sebenarnya bawang merah itu surplus,” kata Budi.
Budi menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga bawang, cabai, dan komoditas utama lainnya, serta meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi jika terjadi lonjakan harga di pasar.
“Kalau nanti ada lonjakan atau kekurangan pasokan, kita harus cepat komunikasi karena setelah Nataru ada Imlek dan puasa yang waktunya berdekatan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, angka rata-rata nasional tersebut mencerminkan kondisi gabungan berbagai daerah. Termasuk wilayah timur seperti Papua yang harga komoditasnya cenderung lebih tinggi, sehingga mengangkat rata-rata nasional.
