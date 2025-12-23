menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ini Penyebab Persija Jakarta Kalah dari Semen Padang, Oooh..

Ini Penyebab Persija Jakarta Kalah dari Semen Padang, Oooh..

Ini Penyebab Persija Jakarta Kalah dari Semen Padang, Oooh..
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - PADANG - Persija Jakarta menelan pil pahit saat bertandang ke kandang Semen Padang pada pekan ke-15 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Minggu (22/12) malam WIB.

Pada saat persaingan papan atas klasemen sedang ketat, Persija malah kalah.

Gol dianulir dan dua kartu merah mewarnai perjuangan Persija di Padang. Si Macan Kemayoran keok 0-1.

Figo Dennis menerima kartu kuning kedua pada menit ke-37 dan Fabio Calonego mendapat kartu merah pada menit 90+6.

Satu-satunya gol yang tercipta pun lahir dari kurang tepatnya Jordi Amat dalam menghalau bola pada menit ke-82. Bunuh diri.

Persija mampu mencetak gol melalui sepakan Maxwell Souza di masa tambahan waktu.

Mari ke sini melihat hasil-jadwal pekan ke-15 dan klasemen Super League setelah Persija Jakarta keok di Padang.

