Ini Penyebab Polisi Belum Tentukan Jenis Kelamin Mayat di Jakarta Barat, Oh Ternyata
Sesosok mayat ditemukan warga di tepi Kali Banjir Kanal Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sesosok mayat ditemukan warga di tepi Kali Banjir Kanal Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Namun, hingga saat ini polisi belum menentukan jenis kelamin korban karena hasil indentifikasi sementara terdapat keanehan.

"Sidik jarinya wanita, tetapi korban berciri fisik seorang pria," kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tenggunan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan hal itu menimbulkan tanda tanya sehingga pihaknya belum bisa memastikan identitas mayat itu.

Selain itu, wajah korban juga belum teridentifikasi sehingga identitasnya belum dapat diketahui.

"Hasil identifikasi wajahnya juga belum keluar," kata dia.

Lebih lanjut, Alexander menyebut, belum ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Untuk sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan. Makanya sedang didalami oleh dokter yang lebih ahli untuk autopsi," kata Alexander.

