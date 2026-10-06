Ini Penyebab Produksi The Batman: Part II Dihentikan Sementara

jpnn.com, JAKARTA - Warner Bros. dan DC Studios menghentikan sementara produksi film The Batman: Part II setelah sutradara Matt Reeves mengambil jeda untuk fokus menangani masalah keluarga.

Menurut laporan Deadline, Senin (5/10) waktu setempat, keputusan tersebut diambil untuk memberikan kesempatan kepada Reeves menyelesaikan urusan pribadinya.

Pihak studio menyatakan mendukung keputusan sang sutradara dan berharap produksi dapat kembali dilanjutkan dalam waktu dekat.

“Matt mendapat dukungan penuh dari DC Studios dan kami berharap dapat segera melanjutkan perjalanan ini,” kata perwakilan studio.

Produksi film tersebut sebelumnya telah dimulai di London pada Juni 2026. Penghentian sementara ini menjadi perkembangan terbaru dalam proses produksi film yang kembali menghadirkan Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau Batman.

Selain Pattinson, The Batman: Part II juga dibintangi Andy Serkis, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham, dan Sebastian Koch.

Film tersebut saat ini masih dijadwalkan tayang pada 18 Februari 2028. The Batman: Part II menjadi salah satu proyek DC Studios yang melanjutkan kisah Batman versi Reeves dan Pattinson.

Film pertama, The Batman, dirilis pada 2022 dengan Reeves sebagai sutradara dan Pattinson sebagai pemeran utama. Film tersebut mengisahkan Bruce Wayne pada masa awal kiprahnya sebagai Batman ketika berhadapan dengan serangkaian kejahatan di Gotham City.