Ini Penyebab Rupiah Tembus Rp 17 Ribu Per USD Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada awal perdagangan Senin (9/3) sempat turun 76 poin atau 0,45 persen menjadi Rp 17.001 per USD.

Mata uang garuda melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seiring meningkatnya sentimen penghindaran risiko (risk off) di pasar global akibat lonjakan harga minyak dunia.

Analis mata uang dari Doo Financial Futures Lukman Leong menilai tekanan terhadap rupiah dipicu kekhawatiran pasar terhadap dampak kenaikan tajam harga minyak mentah yang berpotensi menekan perekonomian global dan meningkatkan inflasi.

“Rupiah diperkirakan melemah terhadap USD oleh sentimen risk off yang memburuk dipicu kenaikan harga minyak mentah yang melewati USD 100 per barel yang dikhawatirkan akan berdampak besar pada perekonomian global dan inflasi,” ujar Lukman di Jakarta, Senin.

Ia memperkirakan pergerakan rupiah hari ini berada pada kisaran Rp 16.900 hingga Rp 17.050 per USD.

Adapun kenaikan harga minyak terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran dilaporkan meluas ke berbagai wilayah sehingga memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global.

Ketidakpastian juga meningkat setelah Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi baru Iran menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas.