Ini Penyebab Sejumlah Kios di Pasar Cipulir Sepi

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, mengungkap penyebab sejumlah kios cenderung sepi setelah mengikuti hak pakai kios yang ditetapkan Pasar Jaya.

"Pengelolaan kios di Pasar Cipulir mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pasar Jaya, yakni hak pakai kios atau tempat usaha berlaku selama 20 tahun atau menyesuaikan masa pakai dengan bangunan pasar," kata Manager Area Pasar Jaya 10, Muhammad Ikhsan, Kamis (12/2).

Ikhsan mengungkapkan, ada sejumlah kondisi yang menyebabkan munculnya kios-kios yang ditutup atau diberikan keterangan penutupan sementara.

Salah satunya penutupan dapat terjadi jika pedagang tidak memenuhi kewajiban pembayaran yakni sistem pengelolaan kas non-tunai (CMS/Cash Management System) Pasar Jaya.

"Jadi proses penutupan sementara itu bila pedagang tidak membayar biaya pengelolaan pasar atau CMS," katanya.

Dalam ketentuannya, pengelola akan memberikan peringatan satu sampai tiga, surat pemberitahuan penutupan sementara sampai ke pembatalan tempat usaha.

Kemudian, alasan lainnya, yakni perubahan pola belanja ke pemesanan secara daring atau jarak jauh yang dilakukan pedagang grosir.

Pasar Cipulir dikenal sebagai salah satu sentra tekstil grosir selain Tanah Abang dengan segmentasi harga yang lebih terjangkau.