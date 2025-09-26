Ini Penyebab Siswa di Pamekasan Keracunan MBG
jpnn.com, PAMEKASAN - Puluhan siswa di Pamekasan, Jawa Timur, mengalami keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan menyatakan penyebab keracunan karena makanan yang disajikan kepada mereka terkontaminasi mikroorganisme berbahaya.
"Ini sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Dinkes Jawa Timur yang kami terima," kata Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin, Kamis malam.
Dia menjelaskan sampel makanan yang dikirim Dinkes Pamekasan ke laboratorium itu, berupa nasi, ayam, dan telur.
"Kesimpulan bahwa makanan yang tersaji di program MBG itu terkontaminasi mikroorganisme berbahaya juga berdasarkan hasil investasi epidemiologi yang dilakukan tim Dinkes Pamekasan," katanya.
Dia menjelaskan kontaminasi terjadi karena proses penyediaan makanan tidak dilakukan secara higienis.
Proses mulai dari penyiapan bahan, pengolahan, hingga pengemasan, katanya, belum memenuhi standar kesehatan yang semestinya diterapkan.
"Sebab berdasarkan hasil investigasi tim kami di lapangan, menyebutkan bahwa proses pengolahan oleh penyedia makanan belum sesuai standar, dan ini tentu menjadi celah masuknya zat berbahaya ke makanan," katanya.
