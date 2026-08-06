Ini Peran Bea Cukai di Balik Rangkaian Penyelenggaraan GIIAS 2026
jpnn.com, JAKARTA - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang pada 30 Juli-9 Agustus 2026.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hadir mendukung pelaksanaan GIIAS 2026 melalui pelayanan, pengawasan, serta pemberian berbagai fasilitas kepabeanan, sehingga kebutuhan barang impor untuk kegiatan pameran dapat dipenuhi secara cepat, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
GIIAS merupakan pameran otomotif tahunan terbesar di Indonesia yang menjadi ajang peluncuran kendaraan baru, promosi teknologi otomotif, investasi industri, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Di balik kelancaran penyelenggaraan pameran tersebut, Bea Cukai memiliki peran dalam mendukung arus masuk barang impor yang digunakan untuk kebutuhan pameran.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian kemudahan impor dengan fasilitas penyelenggaraan pameran berikat (TPPB) kepada PT Indonesia International Expo (PT IIE) selaku penyelenggara GIIAS 2026.
“Jadi melalui fasilitas tersebut, barang impor yang digunakan untuk keperluan pameran memperoleh fasilitas fiskal berupa penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI),” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Kamis (6/8).
Budi menjelaskan, fasilitas ini juga menghadirkan kemudahan prosedur kepabeanan serta kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, proses pemasukan barang pameran dari luar negeri dapat berlangsung lebih efisien dan mendukung kelancaran pelaksanaan GIIAS.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hadir mendukung penyelenggaraan GIIAS 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, ini perannya
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