menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Ini Peran Bea Cukai di Balik Rangkaian Penyelenggaraan GIIAS 2026

Ini Peran Bea Cukai di Balik Rangkaian Penyelenggaraan GIIAS 2026

Ini Peran Bea Cukai di Balik Rangkaian Penyelenggaraan GIIAS 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hadir mendukung penyelenggaraan GIIAS 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang digelar pada 30 Juli-9 Agustus 2026. Foto: Dokumentasi Bea CUkai

jpnn.com, JAKARTA - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang pada 30 Juli-9 Agustus 2026.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hadir mendukung pelaksanaan GIIAS 2026 melalui pelayanan, pengawasan, serta pemberian berbagai fasilitas kepabeanan, sehingga kebutuhan barang impor untuk kegiatan pameran dapat dipenuhi secara cepat, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

GIIAS merupakan pameran otomotif tahunan terbesar di Indonesia yang menjadi ajang peluncuran kendaraan baru, promosi teknologi otomotif, investasi industri, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Baca Juga:

Di balik kelancaran penyelenggaraan pameran tersebut, Bea Cukai memiliki peran dalam mendukung arus masuk barang impor yang digunakan untuk kebutuhan pameran.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian kemudahan impor dengan fasilitas penyelenggaraan pameran berikat (TPPB) kepada PT Indonesia International Expo (PT IIE) selaku penyelenggara GIIAS 2026.

“Jadi melalui fasilitas tersebut, barang impor yang digunakan untuk keperluan pameran memperoleh fasilitas fiskal berupa penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI),” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Kamis (6/8).

Baca Juga:

Budi menjelaskan, fasilitas ini juga menghadirkan kemudahan prosedur kepabeanan serta kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, proses pemasukan barang pameran dari luar negeri dapat berlangsung lebih efisien dan mendukung kelancaran pelaksanaan GIIAS.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hadir mendukung penyelenggaraan GIIAS 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, ini perannya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI