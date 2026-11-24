jpnn.com, JAKARTA - Salah satu tersangka dalam kasus dugaan makar, yakni personel Polri yang berinisial II berperan memesan 500 kaus bergambar tiga jari yang akan dipakai dalam demonstrasi.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengatakan selain itu, tersangka II juga berperan memerintahkan pembuatan konten menyerang Polri.

“Tadi kami temukan ada kaus bertuliskan ACAB, kemudian tersangka II memesan 500 kaus yang bermotif tiga jari yang direncanakan untuk dipakai dalam kegiatan demonstrasi,” katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Adapan lima tersangka lainnya dalam kasus dugaan makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal ini adalah personel Polri yang berinisial LSP, ASN, EH, SU, dan TK.

Asep memerinci peran tersangka lainnya. Tersangka LSP yang merupakan seorang jenderal polisi berperan memerintahkan dan menerima laporan hasil penyadapan ilegal serta surveillance (pengawasan, red.) dari tersangka lainnya.

“Ini berdasarkan pemeriksaan saksi maupun tersangka-tersangka yang lain termasuk ditemukan beberapa bukti dan petunjuk,” ujarnya.

Berikutnya, tersangka ASN berperan menyusun arahan rapat permufakatan awal terkait makar yang kemudian diberikan kepada tersangka SU, menentukan target penyadapan dan memerintahkan melakukan penyadapan, serta menerima laporan harian.

ASN juga memerintahkan pelaksanaan pengawasan lapangan kepada tersangka TK, menggerakkan demonstrasi sesuai tema yang ditentukan melalui agen action (aksi, red.), memerintahkan penggalangan pihak eksternal, mencarikan dana operasional, serta memerintahkan penghapusan server untuk menghilangkan jejak penyadapan.