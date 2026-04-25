Ini Peran Strategis Srikandi BTN dalam Mendorong Masa Depan Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) dalam momentum Hari Kartini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam perjalanan perusahaan.

Melalui tema 'Saatnya Srikandi BTN Bersinar, Berdampak, dan Sejahtera – Because We Are the Future of BTN', perempuan BTN diposisikan sebagai penggerak utama masa depan organisasi.

Srikandi BTN diharapkan memiliki tiga karakter utama.

Pertama, productive, yaitu berkinerja tinggi, adaptif, dan inovatif).

Kedua, prominent, yaitu unggul, percaya diri, dan berdaya saing hingga tingkat global.

Ketiga, prosperous, yaitu sejahtera secara finansial, mental, emosional, dan sosial sebagai dasar kinerja berkelanjutan.