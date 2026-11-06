Ini Pertumbuhan Sektor Ekonomi yang Didorong MBG hingga KDMP

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan sejumlah sektor ekonomi.

Airlangga menjelaskan pembangunan jaringan KDMP yang dilakukan secara masif menjadi faktor penggerak tumbuhnya sektor konstruksi.

Dia menekankan pembangunan KDMP, proyek sekolah rakyat, dan kebijakan sektor perumahan terbukti mendorong industri konstruksi tumbuh sebesar 6,42 persen, seiring melonjaknya kebutuhan semen.

“Jadi bentuk terkait dengan KDMP mempunyai pengaruh," kata Airlangga di kantornya, Kamis (5/11).

Selain konstruksi, industri makanan dan minuman (mamin) turut mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga 7,09 persen yang dipengaruhi oleh pergerakan sektor pariwisata dan intervensi program pemerintah.

Peningkatan aktivitas mamin tersebut juga tecermin pada sektor jasa penyediaan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 11,22 persen.

“Kalau dilihat ini juga didorong juga salah satunya oleh sektor MBG," ujarnya.

Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan di Indonesia tercatat membukukan pertumbuhan sebesar 8,03 persen secara tahunan pada kuartal III-2026.