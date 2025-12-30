Ini Pesan Bupati Serang kepada 6.057 Honorer yang Dilantik PPPK Paruh Waktu
jpnn.com, SERANG - Sebanyak 6.057 tenaga honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu dipimpin langsung Bupati Serang Ratu Zakiyah yang digelar di Alun-Alun Kecamatan Kramatwatu, Senin (29/12).
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 813/Kep.571-huk.bkpsdm/2025 tentang Pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Ratu Zakiyah mengatakan PPPK Paruh Waktu bukan hanya sekadar status melainkan sebuah peningkatan pengabdian kepada masyarakat.
"Jadi, di pundak saudara-saudari terletak harapan masyarakat untuk memberikan andil terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan prima," ucap Zakiyah.
Setelah menerima surat keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu, kata Zakiyah, para pegawai mesti meningkatkan etos kerja sebagai abdi negara.
"Ingatlah selalu bahwa kinerja saudara (PPPK Paruh Waktu, red) akan menjadi cerminan wajah birokasi Pemkab Serang," ujarnya.
"Lebih penting lagi punya integritas yang tinggi tentunya harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," sambung dia.
Ribuan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Serang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Haryanto: Harapan Kami Seluruh PPPK Paruh Waktu Dapat Jaminan Sosial
- Pesan Gubernur Andi Sumangerukka ke PPPK Paruh Waktu: SK Sebaiknya tidak Digadai
- Wujud Rasa Syukur Setelah Terima SK, Ribuan PPPK Banyuwangi Sumbang Bibit Pohon
- 5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Wow! Tetapi Honorer Banyak yang Tidak Dapat Kabar Gembira, Ini Alasannya
- PPPK Paruh Waktu Terima SK, Langsung Mendapat Kepastian Jaminan Hari Tua
- 3.473 Honorer Lebak Bangga Dilantik Jadi PPPK Paruh Waktu Oleh Pak Bupati