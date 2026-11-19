jpnn.com - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang sebagai upaya memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Kamis mengatakan regulasi tersebut membawa perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

Melalui undang-undang tersebut, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.

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Sejumlah ketentuan krusial dalam undang-undang tersebut meliputi:

- Perampasan aset tanpa putusan pidana (Pasal 6 dan Pasal 7): Negara dapat merampas aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam lima kondisi, yakni pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Nilai aset yang dapat dirampas paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Mekanisme ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

- Jenis tindak pidana yang menjadi sasaran (Pasal 4): Selain korupsi, perampasan aset mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Penjelasan pasal mencakup judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto.

- Jenis aset yang dapat dirampas (Pasal 5): Aset yang dapat diambil negara meliputi hasil tindak pidana yang dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset sah milik pelaku untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi. Aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat.

- Pengajuan permohonan perampasan (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36): Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana kepada pengadilan. Terhadap pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang. JPN wajib membuktikan bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana di persidangan.

- Penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan (Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21): Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari. Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri paling lama dua hari, dengan durasi maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari. Penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali maksimal tujuh hari.