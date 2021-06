Ini Prediksi Ukraina Vs Austria Versi Kurus Sang Legenda

jpnn.com, JAKARTA - Legenda hidup Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto turut memantau EURO 2020.

Dia menilai, salah satu laga yang menurutnya bakal seru ialah Ukraina kontra Austria yang akan digelar di Stadion Arena Nationala, Bucharest, Rumania, Senin (21/6) malam nanti.

Menurut Kurniawan, Ukraina sempat merepotkan Belanda di laga pertamanya.

Di laga keduanya Ukraina berhasil menang tipis atas Makedonia Utara.

