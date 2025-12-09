menu
Ini Prinsip Kerja yang Bikin Princessathifah Dipercaya Ribuan Talent

Ini Prinsip Kerja yang Bikin Princessathifah Dipercaya Ribuan Talent

Ini Prinsip Kerja yang Bikin Princessathifah Dipercaya Ribuan Talent
Figur publik sekaligus pengusaha Nur Athifah Aliah Muhammad (Princessathifah). Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Industri kreatif sering dianggap penuh spontanitas, tetapi bagi Nur Athifah Aliah Muhammad (Princessathifah), sistem dan struktur adalah fondasi utama.

Sebagai Founder dan Direktur Utama PT Indo Kreatifa Group, dia memimpin agency yang kini menaungi lebih dari 10.000 talent dan dipercaya lebih dari 300 brand.

Sejak memulai bisnis pada 2020, Athifah melihat banyak talent kehilangan arah karena tidak memiliki pendampingan profesional.

Athifah kemudian merancang sistem internal yang lebih rapi, mulai dari SOP, pembagian divisi, hingga manajemen komunikasi brand.

“Talent bukan hanya pemain internet, mereka aset kreatif yang harus dikelola dengan respect dan profesional,” ujar Nur Athifah, dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Transparansi menjadi nilai yang dia prioritaskan agar talent memahami progres kerja dan brand merasa percaya.

Pendekatan ini membuat Indo Kreatifa Group tumbuh cepat di pasar nasional maupun internasional. “Tanpa sistem, kreativitas tidak akan berjalan jauh,” tegasnya.

Athifah juga membangun budaya kerja yang aman dan suportif. Dia mendorong komunikasi dua arah dan menghindari politik kantor.

Princessathifah membangun sistem kerja profesional untuk menopang pertumbuhan cepat bisnis kreatifnya.

