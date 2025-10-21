Ini Profesi Salah Satu Pria yang Digerebek Pesta Gay di Surabaya, Jangan Kaget
jpnn.com, SURABAYA - Polisi menggerebek pesta gay atau sesama jenis di hotel kawasan Jalan Ngagel, Surabaya, pada Sabtu (18/10).
Penggerebekan dilakukan petugas gabungan dari Unit Reskrim dan Polsek Wonokromo dan Sat Samapta Polrestabes Surabaya.
Saat proses pendataan 34 pelaku, salah satu di antaranya mengaku kepada Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra bahwa dirinya merupakan seorang ASN.
"(Kamu) PNS golongan berapa?" ucap Erika dalam video unggahan Sat Samapta Polrestabes Surabaya.
"Golongan 3," jawab pria di sebelah Erika yang mengenakan pakaian warna biru.
"3 apa?" kata Erika.
"3 A," jawab pria tersebut.
Saat penggerebekan, sejumlah pria tampak tak mengenakan pakaian. Mereka tertunduk dan membelakangi para aparat kepolisian.
