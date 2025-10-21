menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Ini Profesi Salah Satu Pria yang Digerebek Pesta Gay di Surabaya, Jangan Kaget

Ini Profesi Salah Satu Pria yang Digerebek Pesta Gay di Surabaya, Jangan Kaget

Ini Profesi Salah Satu Pria yang Digerebek Pesta Gay di Surabaya, Jangan Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama jenis di salah satu hotel di daerah Ngagel, Wonokromo, Sabtu (18/10). Foto: tangkapan layar Instagram @Samaptapolrestabessby

jpnn.com, SURABAYA - Polisi menggerebek pesta gay atau sesama jenis di hotel kawasan Jalan Ngagel, Surabaya, pada Sabtu (18/10).

Penggerebekan dilakukan petugas gabungan dari Unit Reskrim dan Polsek Wonokromo dan Sat Samapta Polrestabes Surabaya.

Saat proses pendataan 34 pelaku, salah satu di antaranya mengaku kepada Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra bahwa dirinya merupakan seorang ASN.

Baca Juga:

"(Kamu) PNS golongan berapa?" ucap Erika dalam video unggahan Sat Samapta Polrestabes Surabaya.

"Golongan 3," jawab pria di sebelah Erika yang mengenakan pakaian warna biru.

"3 apa?" kata Erika.

Baca Juga:

"3 A," jawab pria tersebut.

Saat penggerebekan, sejumlah pria tampak tak mengenakan pakaian. Mereka tertunduk dan membelakangi para aparat kepolisian.

Polisi menggerebek pesta gay atau sesama jenis di hotel kawasan Jalan Ngagel, Surabaya, pada Sabtu (18/10).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI