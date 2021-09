Ini Rahasia Nagita Slavina Tetap Cantik saat Hamil

jpnn.com, JAKARTA - Artis Nagita Slavina tetap tampil cantik di atas panggung meski sedang mengandung anak kedua.

Istri Raffi Ahmad itu mengaku menggunakan produk kecantikan dari MS Glow Beuaty yang aman bagi ibu hamil.

"Semua produk menggunakan bahan-bahan yang aman dan sudah mendapat izin dari BPOM," kata Nagita Slavina dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/9).

Salah satu founder MS Glow, Shandy Purnamasari, mengatakan bahwa ada produk terbaru yang diklaim aman untuk ibu hamil, yakni Whitening Daily BB Cream.

"Produk baru kami memakai tagline 'Glow Up Your Beauty, Hybrid Skincare with Blue Light," tutur Shandy.

Menurut Shandy, blue light adalah sinar pada perangkat yang memiliki gelombang 300-500 Nano.

"Sama seperti sinar UV, bisa menyebabkan stress oksidatif, jadi kolagen dan elastin kulit jadi rusak," paparnya.

Sedangkan, Whitening Daily BB Cream dapat melindungi kulit dari Blue Light. Produk itu juga mengandung SPF 30 PA++ yang melindungi kulit dari sinar UV A & UV B.