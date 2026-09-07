Ini Rekomendasi Pakaian Lindungi Kulit dari Abu Vulkanik

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Dr. Arini Astasari Widodo memberikan rekomendasi jenis pakaian yang dapat melindungi kulit selama ada penyebaran abu vulkanik.

"Gunakan pakaian yang dapat meminimalkan permukaan kulit yang terbuka, seperti baju lengan panjang, celana panjang, sepatu tertutup," kata Arini di Jakarta, Senin.

Arini yang merupakan lulusan Universitas Harvard itu menyampaikan selama adanya penyebaran abu, lebih baik mengenakan pakaian tertutup terutama ketika membersihkan area yang banyak tertutup abu. Hal ini sejalan dengan Survei Geologi Amerika Serikat yang juga telah merekomendasikan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk mengurangi paparan kulit.

Selain kulit, dia menilai masyarakat juga perlu melindungi mata dan saluran pernapasan dengan topi atau sarung tangan. Jika harus berada di luar ketika abu masih berada di udara, gunakan masker yang memiliki filtrasi baik dan pelindung mata. "Sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar ruangan ketika hujan abu sedang cukup berat," ucap anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika Indonesia itu.

Berikutnya pada pemakaian tabir surya menurutnya tetap diperlukan, karena adanya awan ataupun abu di atmosfer tidak berarti radiasi ultraviolet sepenuhnya hilang. Sebaiknya tabir surya diaplikasikan pada kulit yang sudah bersih dan kering sebelum keluar rumah, kemudian tunggu hingga produk membentuk lapisan dengan baik.

Dia menganjurkan untuk memilih sunscreen broad-spectrum minimal SPF 30 dengan tekstur yang nyaman dan tidak terlalu lengket bagi masing-masing individu. Yang penting, jangan mengoleskan ulang sunscreen dengan cara menggosoknya di atas kulit yang sudah dipenuhi abu, karena abu dapat ikut bergesekan dengan kulit. "Bila kulit sudah banyak terkena abu, sebaiknya bilas atau bersihkan secara lembut terlebih dahulu, keringkan, baru aplikasikan kembali sunscreen," ujar Arini.

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Pada situasi hujan abu yang cukup tebal, pakaian tertutup, topi dan mengurangi aktivitas di luar justru menjadi proteksi yang lebih penting dibandingkan terus menambah lapisan sunscreen.

Dalam kesempatan itu, Arini berpesan bahwa meminimalkan paparan dengan tidak menggosok dan membilas dengan lembut dapat melindungi kulit. Bila abu sedang banyak, sebisa mungkin tetap berada di dalam ruangan dan tutup jendela serta pintu. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, lansia, serta orang dengan eksim atau kulit sangat sensitif.