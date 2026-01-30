menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ini Rencana Onadio Leonardo Setelah Menjalani Rehabilitasi

Ini Rencana Onadio Leonardo Setelah Menjalani Rehabilitasi

Ini Rencana Onadio Leonardo Setelah Menjalani Rehabilitasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo mengungkap rencana terdekat setelah menjalani rehabilitasi selama tiga bulan.

Dia mengaku bakal meluncurkan karya terbaru yang dibuat di tempat rehabilitasi.

Selama di pusat rehabilitasi, pria yang karib disapa Onad itu diberi kebebasan untuk berkarya.

Baca Juga:

"Oh ada dong. Justru saya di sini dibebaskan untuk membuat karya," kata Onadio Leonardo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Suami Beby Prisillia itu merasa mendapat dukungan untuk berkarya selama menjalani rehabilitasi,

Selain itu, Onad juga menerima fasilitas untuk berolahraga hingga pendampingan dari psikolog.

Baca Juga:

"Gue sangat difasilitasi di sini. Kayak nulis lagu boleh di sini, olahraga bisa, psikolog juga urus gue. Gue belajar banyak lah. Banyak terima kasih sama Ultra (Panti Rehabilitasi) karena bantu banget buat Onad," beber mantan vokalis Killing Me Inside itu.

Selain keinginan merilis, Onad juga menjelaskan rencana lainnya sehabis bebas.

Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo mengungkap rencana terdekat setelah menjalani rehabilitasi selama tiga bulan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI