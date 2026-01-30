Ini Rencana Onadio Leonardo Setelah Menjalani Rehabilitasi
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo mengungkap rencana terdekat setelah menjalani rehabilitasi selama tiga bulan.
Dia mengaku bakal meluncurkan karya terbaru yang dibuat di tempat rehabilitasi.
Selama di pusat rehabilitasi, pria yang karib disapa Onad itu diberi kebebasan untuk berkarya.
"Oh ada dong. Justru saya di sini dibebaskan untuk membuat karya," kata Onadio Leonardo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Suami Beby Prisillia itu merasa mendapat dukungan untuk berkarya selama menjalani rehabilitasi,
Selain itu, Onad juga menerima fasilitas untuk berolahraga hingga pendampingan dari psikolog.
"Gue sangat difasilitasi di sini. Kayak nulis lagu boleh di sini, olahraga bisa, psikolog juga urus gue. Gue belajar banyak lah. Banyak terima kasih sama Ultra (Panti Rehabilitasi) karena bantu banget buat Onad," beber mantan vokalis Killing Me Inside itu.
Selain keinginan merilis, Onad juga menjelaskan rencana lainnya sehabis bebas.
Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo mengungkap rencana terdekat setelah menjalani rehabilitasi selama tiga bulan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Seusai Jalani Rehab, Onadio Leonardo Bakal Lebih Selektif Pilih Lingkungan Pertemanan
- Tetap Produktif di Panti Rehab, Onadio Leonardo Siapkan Karya Terbaru
- Onadio Leonardo Ungkap yang Paling Dirindukan Setelah Jalani Rehabilitasi, Hhmm..
- Setia Menemani Onadio Leonardo, Beby Prisillia Bercerita Begini
- Akhirnya Selesai Jalani Rehabilitasi, Onadio Leonardo: Banyak Pelajarannya
- 3 Bulan Rehabilitasi, Onadio Leonardo Bebas Hari Ini