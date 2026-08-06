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Ini Rencana Shin Tae Yong Setelah Persija Finis Ketiga di Piala Presiden 2026

Ini Rencana Shin Tae Yong Setelah Persija Finis Ketiga di Piala Presiden 2026
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Skuad Persija Jakarta saat tampil pada ajang Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: Dokumentasi Piala Presiden

jpnn.com - Persija Jakarta mengakhiri turnamen Piala Presiden 2026 di peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC.

Berlaga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026), Rio Fahmi dan kolega menang dengan skor 3-1.

Gol kemenangan Macan Kemayoran dicetak oleh Witan Sulaeman pada menit ke-7, Arlyansyah Abdulmanan (73'), dan Victor Dethan (87').

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Setelah ini, Persija Jakarta akan meliburkan pemain selama dua hari sebelum menjalani training camp di Thailand.

Skuad Macan Kemayoran dijadwalkan bertolak ke Negeri Gajah Putih pada Jumat (10/8).

Tim asuhan Shin Tae-yong itu tidak hanya menjalani latihan, tetapi juga dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan klub lokal.

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Sebenarnya, pemusatan latihan di Thailand direncanakan berlangsung pada akhir Juli lalu.

Namun, agenda tersebut urung terlaksana setelah Persija menerima undangan tampil di Piala Presiden 2026.

Berikut jadwal Persija Jakarta seusai mengikuti turnamen Piala Presiden 2026, Kamis (6/8)

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