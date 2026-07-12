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Ini Respons Anggota Kompolnas soal Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe

Ini Respons Anggota Kompolnas soal Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe
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Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers saat ditemui di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta pengusutan kasus dugaan penembakan anggota polisi oleh rekan sesama polisi di Markas Komando (Mako) Polairud, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam menyebut penanganan kasus itu perlu dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pemeriksaan etik oleh internal kepolisian dan pengusutan pidana.

"Dalam proses pengusutannya harus transparan dan akuntabel. Akuntabilitasnya salah satunya ditunjukkan dengan bagaimana pemilihan proses penyelesaian ini. Kami berharap tidak hanya soal etik, tetapi juga pidana," kata Anam, Selasa (20/10/2026).

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Anam mengatakan Kompolnas akan mengawasi proses penanganan etik maupun pidana untuk memastikan pengusutan perkara berjalan secara objektif.

Dia juga meminta keluarga korban mendapatkan akses informasi mengenai perkembangan penanganan kasus sebagai bagian dari penerapan prinsip akuntabilitas.

"Memberikan jaminan akses proses terhadap keluarga korban atau para pihak yang memang berkepentingan dalam proses penyelesaian kasus ini secara objektif dan akuntabel. Aksesibilitas jadi kunci di sini," ujarnya.

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Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan proses hukum terhadap anggota Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara) berinisial AR yang diduga menembak rekannya Bharatu LLVL di Mako Polairud, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, pada Jumat (16/10), terus berjalan.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 05.30 WIB tersebut menyebabkan seorang anggota polisi berpangkat Bharatu meninggal dunia.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Kompolnas meminta pengusutan kasus polisi tembak polisi di Mako Polairud, Pondok Cabe dilakukan secara transparan.

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