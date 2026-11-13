Ini Respons Budi Prasetyo soal KPK Korban Penyadapan oleh Jenderal Listyo
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Polri menegakkan hukum atas kasus penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk.
Dukungan itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut lembaga antirasuah ini juga sebagai salah satu korban penyadapan ilegal oleh LSP.
"KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Budi, KPK mendukung Polri karena dugaan penyadapan oleh LSP dan kawan-kawan terhadap pihak-pihak di KPK tidak berkaitan dengan pengusutan kasus hukum.
"Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, tetapi karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," tuturnya.
Namun, KPK sejauh ini belum mendapatkan informasi dari Polri mengenai siapa saja pimpinan atau pegawai KPK yang disadap oleh LSP dan kawan-kawan.
"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan," ujarnya.
Walakin, Budi mengatakan KPK meyakini Polri akan membuka secara terang penyidikan kasus tersebut kepada publik.
Budi Prasetyo mengatakan KPK mendukung Polri menegakkan hukum atas kasus penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk.
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