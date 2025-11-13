Ini Respons Cepat BULOG Terkait Rencana Pembangunan 100 Infrastruktur Pascapanen

menu
Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang dilakukan oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria dengan dukungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG merespons cepat rencana pemerintah untuk membangun 100 infrastruktur pascapanen (IPP) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melakukan koordinasi awal bersama BUMN Karya.

Koordinasi yang dibungkus dengan kegiatan Coffee Morning ini dilakukan di kantor pusat Perum BULOG pada Jakarta (12/11) dengan mengundang 11 direktur BUMN Karya.

Koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pascapanen.

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han. yang langsung memimpin kegiatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antar-BUMN untuk memastikan proyek berjalan cepat, tepat, dan berkualitas.

“Kami diamanahkan presiden untuk membangun seratus infrastruktur pascapanen sebagai jawaban atas meningkatnya produksi pangan nasional. BULOG tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi BUMN Karya agar pembangunan ini berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujar Rizal dalam keterangannya, Kamis (13/11).

Rizal mengatakan proyek ini tidak sekadar soal infrastruktur, tetapi tentang kedaulatan pangan dan keadilan akses bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil).

