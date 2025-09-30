Ini Rundown Konser Foo Fighters di Jakarta, Tiket Masih Tersedia

jpnn.com, JAKARTA - Konser Foo Fighters di Indonesia tinggal hitungan hari. Band rock asal Amerika Serikat itu siap menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Menjelang acara, Ravel Entertainment selaku promotor resmi mengumumkan rundown konser Foo Fighters di Jakarta.

Adapun open gate bakal dilakukan mulai pukul 15.00 WIB, sementara Foo Fighters dijadwalkan naik panggung pukul 20.00 WIB.

Ravel Entertainment juga menyediakan berbagai aktivasi di venue, seperti photowall, merchandise booth, F&B area, musala, penitipan barang, dan sebagainya.

Konser Foo Fighters di Jakarta kali ini sangat dinantikan oleh para penggemar. Sebab, Foo Fighters terakhir kali datang ke Indonesia yakni pada 1996 silam. Setelah 29 tahun berlalu, band yang dimotori Dave Grohl itu akhirnya kembali ke Jakarta.

Tidak hanya itu, konser kali ini juga sangat spesial karena kehadiran drummer baru Foo Fighters. Adapun Foo Fighters baru saja mengumumkan pemilihan Ilan Rubin sebagai personel baru.

Ilan Rubin tampil perdana bersama Foo Fighters di Fremont Theater di San Luis Obispo, California beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, vokalis Foo Fighters, Dave Grohl mengumumkan Ilan Rubin akan menjadi drummer resmi band.

Oleh sebab itu, konser Foo Fighters di Carnaval Ancol, Jakarta pada 2 Oktober 2025 tidak boleh terlewatkan.