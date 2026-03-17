Ini Rute Alternatif Jalur Mudik Jambi Palembang, Catat!

jpnn.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi mengalihkan arus lalu lintas kendaraan pemudik dari jalur lintas timur Sumatera Jambi–Palembang ke jalur alternatif yakni, lintas barat dan tengah, guna mengurai kemacetan di jalur tersebut.

"Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya kepadatan kendaraan yang signifikan di jalur tersebut selama arus mudik Lebaran," kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji, di Jambi Senin (16/3/2026).

Pengalihan arus ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kakorlantas Polri guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) selama masa mudik.

Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Adi Beny telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satlantas Polres di wilayah hukum Polda Jambi.

Melakukan penutupan sementara Jalur Lintas Timur arah Jambi menuju Palembang bagi kendaraan pemudik, serta mengarahkan pengendara menuju jalur alternatif yang telah disiapkan.

Kendaraan pemudik yang berasal dari arah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau dengan tujuan Palembang maupun Pulau Jawa dialihkan melalui dua opsi rute.

Opsi pertama melalui Jalur Barat yang tersambung dengan akses jalan tol, yakni Jambi – Sarolangun – Lubuk Linggau – Musi Rawas – Lahat – Prabumulih – Palembang. Setibanya di Prabumulih, pengendara dapat memanfaatkan Jalan Tol Prabumulih–Palembang untuk mempercepat waktu tempuh menuju Kota Palembang.

Sementara itu, bagi pengendara yang memilih jalur non-tol, dapat menggunakan Jalur Tengah dengan rute Jambi – Sarolangun – Lubuk Linggau – Musi Rawas – Sekayu – Betung – Palembang.