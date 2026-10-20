Ini Rute Alternatif Menghindari 6 Lokasi Demo 20 Oktober
jpnn.com - JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rute-rute alternatif mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat demo 20 Oktober di enam kawasan Jakarta.
"Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan penyampaian pendapat, dengan ini diimbau kepada pengguna jalan untuk menghindari titik kegiatan penyampaian pendapat dengan menggunakan rute alternatif," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta, Selasa.
Unjuk rasa dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB dengan titik kegiatan berada di sekitar:
- Monumen Nasional (Monas)
- Tugu Tani
- DPR/MPR
- UKI Cawang
- Bundaran Senayan
- Rawamangun
Adapun rute alternatif untuk pengguna jalan menghindari titik aksi unjuk rasa sebagai berikut:
A. Rute alternatif di kawasan Monas dan Tugu Tani:
1. Lalu lintas dari Harmoni menuju Monas atau Stasiun Gambir dapat melalui Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Taman Pejambon-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur
2. Lalu lintas dari Harmoni menuju Kemayoran atau Pulogadung dapat melalui Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Pos-Jalan Dr. Sutomo-Jalan Gunung Sahari-Jalan Angkasa
3. Lalu lintas dari Tanah Abang menuju Harmoni dapat melalui Jalan Jatibaru Raya-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit
Cek di sini rute-rute alternatif mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat demo 20 Oktober di enam kawasan Jakarta.
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