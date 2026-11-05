Ini Salah Satu Bukti Pemda Juga Memikirkan Kesejahteraan PPPK, Bukan Hanya PNS

jpnn.com - JAMBI – Pemerintah Kota Jambi memberikan perhatian kepada para PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum memiliki rumah.

Pemko Jambi meminta pengembang perumahan bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan hunian layak bagi PNS dan PPPK yang belum punya rumah.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan kerja sama tersebut perlu disiapkan melalui pendataan yang tepat agar program kepemilikan rumah dapat menjangkau pegawai yang membutuhkan.

"Kami dorong untuk PPPK dan ASN (PNS) yang belum punya rumah bisa mendapatkan rumah di perumahan melalui organisasi Apersi dan REI yang bekerja sama dengan perbankan. Nanti setiap ASN yang mengajukan dicek datanya," katanya di sela menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Jambi 2026 di Jambi, Selasa (3/11).

Menurut dia, keterlibatan pengembang dan perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Pihaknya juga mendorong pengembangan kawasan perumahan yang dilengkapi fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar.

Ia mengatakan keterbatasan lahan di Kota Jambi mendorong pemerintah memperkuat pengembangan kawasan permukiman bersama Kabupaten Muaro Jambi, terutama di wilayah perbatasan.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris berharap Apersi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.