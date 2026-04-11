menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Ini Salah Satu Sosok yang Terjaring OTT KPK di Tulungagung, PDIP Buka Suara

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Foto tangkap layar anggota fraksi PDIP Tulungagung Jatmiko Dwi Seputro (Antara/HO - wiebsite DPRD-Tulungagung.go.id)

jpnn.com, TULUNGAGUNG - Politikus PDI Perjuangan Jatmiko Dwi Seputro ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Jatmiko yang merupakan adik kandung Bupati Gatut Sunu Wibowo telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta bersama sejumlah pihak lain.

Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung Erma Susanti membenarkan adanya kader partainya yang ikut diamankan penyidik KPK.

Baca Juga:

"Iya, sementara kami menghormati dan mencermati proses di KPK," kata Erma saat dikonfirmasi awak media, Sabtu.

Jatmiko diketahui merupakan anggota DPRD Tulungagung periode 2024–2029.

Dia diamankan bersama 12 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Baca Juga:

Namun, peran Jatmiko dalam konstruksi perkara tersebut belum diketahui secara pasti.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa dari 13 orang yang dibawa ke Jakarta, terdapat satu pihak di luar lingkungan Pemkab Tulungagung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI