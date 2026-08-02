Ini Sederet Penghargaan BRI Life di Semester I 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life hingga Juli 2026 berhasil meraih penghargaan Nasional hingga International atas pencapaian kinerjanya dalam bidang inovasi teknologi, pertumbuhan bisnis, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta menjaga kinerja bisnis yang berkelanjutan.

Keempat penghargaan tersebut, di antaranya: Top Digital Application Insurance” dalam ajang ‘JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026’.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi BRI Life dalam menghadirkan transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan pengalaman nasabah, melalui inovasi layanan ekosistem digital yang seamless, serta penguatan daya saing perusahaan di industri asuransi jiwa.

Division Head of Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen seluruh Insan BRI Life dalam mengakselerasi transformasi digital, sebagai bagian dari strategi perusahaan guna menghadirkan layanan asuransi yang semakin mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI Life untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan perlindungan optimal bagi seluruh nasabah. Kami percaya bahwa transformasi digital bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman terbaik bagi pelanggan melalui layanan yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi," ujar Ade.

Selanjutnya, BRI Life menerima penghargaan Domestic Life Insurer of the Year dalam ajang Insurance Asia Awards 2026 by Charlton Media Group’ di Singapore, yang merupakan pengakuan atas keberhasilan BRI Life dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis yang sehat, memperkuat fundamental keuangan, memperluas jangkauan perlindungan kepada masyarakat, serta menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

Penghargaan Internasional ini menjadi bukti nyata kredibilitas BRI Life sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa dengan daya saing yang kuat dan standar layanan yang terus berkembang serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perlindungan jiwa yang dihadirkan.

Di sisi tata kelola, BRI Life juga meraih penghargaan pada ajang Indonesia Excellence Good Corporate Governance Award 2026 sebagai “Corporate Governance Ethic in Expanding Protection Access through Products and Service Innovation (life insurance category).