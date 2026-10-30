Ini Serius! Hashim Djojohadikusumo: Jangan Sampai Rupiah Jadi Rp22.000 per Dolar AS

jpnn.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo mewanti-wanti soal potensi pelemahan nilai tukar Rupiah akibat derasnya aliran modal asing keluar (capital outflow).

DIa menilai Rupiah bisa makin jeblok jika persoalan pasar modal Indonesia terkait evaluasi MSCI tidak segera diselesaikan.

"Saya mau terus terang saja, tapi ini masalah amat sangat serius. Jangan sampai rupiah jadi Rp21.000 atau Rp22.000 (per dolar AS). Ini mempunyai dampak politik yang luar biasa negatif," kata Hashim dalam Rapimnas Kadin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengingatkan risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi standalone market berpotensi mengurangi sumber pendanaan di pasar modal domestik, karena investor asing berpotensi menarik investasinya.

Dia mengatakan arus modal keluar tersebut juga berisiko memperlemah Rupiah dan meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri Indonesia.

Kondisi itu menurutnya dapat menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional.

"Saya mohon kepada kawan-kawan dari Kadin, ini masalah sangat-sangat serius. Karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, Rupiah bisa semakin lemah," ujar Hashim.

Persoalan tersebut juga perlu mendapat perhatian mengingat sekitar 32,7 juta warga negara Indonesia tercatat memiliki akun untuk berinvestasi saham, berdasarkan data yang dia terima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).