Ini soal CCTV di Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Publik Perlu Tahu

jpnn.com - Kondisi kamera pengawas atau CCTV di rumah dengan fasilitas mewah dalam kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat masih misteri.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo pun meminta Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memeriksa kondisi CCTV di area fasilitas mewah Lapas Cibinong itu.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menunjukkan CCTV di area fasilitas khusus Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

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Yanuar mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan CCTV tersebut aktif atau tidak, sekaligus menelusuri rekamannya jika masih tersedia.

"Kalau ada CCTV di sini, nanti kami minta ke Pak Irjen untuk membuka. Isinya apa, termasuk juga apakah CCTV ini aktif atau tidak," kata Yanuar saat kunjungan ke Lapas Cibinong, Rabu (30/9/2026).

Dia menyebut apabila CCTV tersebut diketahui tidak aktif, Itjen Kemenimipas perlu mendalami penyebabnya, termasuk kemungkinan perangkat sengaja dimatikan.

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"Kalau tidak aktif, siapa yang mematikan ini? Jadi, semuanya harus terungkap. Biar masyarakat juga tidak bertanya-tanya, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi," tuturnya.

Yanuar menyebut keberadaan CCTV tersebut menjadi salah satu temuan Komisi XIII saat melakukan peninjauan langsung ke area fasilitas khusus Lapas Cibinong.