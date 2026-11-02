Ini soal Kematian Lebih dari 3.000 Orang Akibat Asap Kebakan Hutan di Indonesia
Polusi dari asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan selama berbulan-bulan di seluruh Indonesia menyebabkan sekitar 3.560 kematian pada bulan September, menurut sebuah studi baru.
Pada bulan yang sama, sekitar 57,8 juta penduduk Indonesia terpapar udara dengan tingkat kualitas yang tidak sehat hingga berbahaya.
Ini adalah hasil studi dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), sebuah lembaga think tank yang berbasis di Helsinki, Finlandia.
"Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan jumlah kematian diperkirakan mencapai 3.560 kasus pada bulan September, meningkat dua kali lipat dibandingkan estimasi bulan Agustus," demikian pernyataan CREA pada hari Kamis lalu (29/10).
Studi CREA mengestimasi jumlah kematian yang diakibatkan oleh polusi PM2.5 dalam jangka pendek, yakni dalam hitungan hari.
Partikel PM2.5 berukuran cukup kecil untuk menembus paru-paru atau aliran darah.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan paparan partikel ini meningkatkan risiko penyakit dan kematian dini.
Laporan tersebut menyebutkan sebagian besar kematian terjadi di wilayah Kalimantan, serta di pulau Jawa, Sumatra, dan wilayah timur Indonesia.
Sebuah studi baru menyebutkan polusi akibat kebakaran hutan dan ladang sudah menewaskan lebih dari 3
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