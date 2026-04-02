Ini soal Rumah Ono Surono di Indramayu, Bukan yang di Bandung
jpnn.com - INDRAMAYU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kabupaten Indramayu pada Kamis (2/4).
Sebelumnya, tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang terletak di Kota Bandung.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan hari ini masih rangkaian dari kegiatan sebelumnya.
"Benar, rangkaian dari penggeledahan sebelumnya di Bandung," kata Budi.
Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).
KPK belum memerinci temuan barang bukti dari kegiatan tersebut. KPK mengatakan pihak Ono Surono ikut hadir dalam proses penggeledahan yang dilakukan.
"Tentu ada pihak-pihak dari Saudara ONS yang ikut menyaksikan," ujar Budi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/4).
Budi mengatakan kehadiran Ono untuk menyaksikan penggeledahan rumahnya diperlukan.
KPK telah memeriksa Ono terkait kasus suap yang menjerat Ade Kuswara. Konon ada aliran uang..
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
