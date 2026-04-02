Ini soal Rumah Ono Surono di Indramayu, Bukan yang di Bandung

jpnn.com - INDRAMAYU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kabupaten Indramayu pada Kamis (2/4).

Sebelumnya, tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang terletak di Kota Bandung.

Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan hari ini masih rangkaian dari kegiatan sebelumnya.

Baca Juga: KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Rumah Ono Surono Terkait Kasus Suap Bekasi

"Benar, rangkaian dari penggeledahan sebelumnya di Bandung," kata Budi.

Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).

KPK belum memerinci temuan barang bukti dari kegiatan tersebut. KPK mengatakan pihak Ono Surono ikut hadir dalam proses penggeledahan yang dilakukan.

Baca Juga: Begini Penampakan Rumah Ono Surono di Bandung yang Digeledah KPK

"Tentu ada pihak-pihak dari Saudara ONS yang ikut menyaksikan," ujar Budi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/4).

Budi mengatakan kehadiran Ono untuk menyaksikan penggeledahan rumahnya diperlukan.