Ini Solusi Pemerintah Soal Kelangkaan BBM di SPBU Swasta
jpnn.com, JAKARTA - Beberapa SPBU milik swasta mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Masyarakat pun banyak kecewa karena kelangkaannya itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta SPBU swasta yang kekurangan pasokan BBM segera berkolaborasi dengan Pertamina.
Menurut Bahlil guna memastikan ketersediaan bahan bakar dan mencegah kelangkaan di masyarakat.
"Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara, supaya semuanya baik," ujar Bahlil dikutip Selasa (16/9).
Bahlil menuturkan, pemerintah telah menambah kuota impor BBM sebesar 10 persen di tahun 2025 bagi SPBU swasta untuk mencegah terjadinya kelangkaan.
“Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, di 2025 kami memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen, berarti 1 juta 100 kiloliter. Jadi, sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan,” ujarnya.
Bahlil mengatakan, kolaborasi dengan Pertamina penting, karena ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat dan perlu tetap dikendalikan negara.
Bahlil juga mengungkapkan telah memimpin rapat bersama Pertamina dan menugaskan tim khusus untuk mengawasi perkembangan distribusi BBM.
