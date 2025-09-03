Ini Sosok Pengemudi Ojol yang Bertemu Gibran di Istana, Sudah Terdaftar Sejak 2015

jpnn.com, JAKARTA - Rahman Thohir, salah satu pengemudi ojek online (ojol) yang hadir dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres.

Ditemui di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, dia mengaku dirinya adalah satu dari delapan pengemudi ojol yang mendapat kesempatan untuk berdialog dengan wakil presiden.

Di depan awak media, Rahman menjelaskan dia adalah seorang pengemudi ojol dari Gojek.

"Saya bergabung dengan Gojek dari 2015. Jadi, saya memang driver asli. Saya mengenyam pendidikan dan sarjana hukum di Universitas 17 Agustus 1945," kata Rahman kepada media, Rabu (3/9).

Dia muncul ke publik karena ada yang menyebutkan dirinya dan perwakilan lain bukan ojol.

Menurutnya, ada ketidakadilan dalam narasi yang berkembang di media sosial saat ini.

Dia menejalaskan jangan mendeskreditkan pengemudi ojol hanya karena memiliki kemampuan untuk berbicara dengan baik di depan publik.

"Perlu diketahui pengemudi ojol ini tidak hanya terdiri dari orang-orang yang lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi ada banyak juga yang merupakan lulusan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2)," ungkap Rachman.