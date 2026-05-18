Ini Tampang AKP Deky Jonathan Sasiang yang Terlibat Jaringan Narkoba
jpnn.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang, terkait kasus peredaran narkoba jaringan bandar narkoba bernama Ishak.
"Pada hari ini telah dilakukan penangkapan terhadap AKP Deky Jonathan Sasiang oleh tim gabungan Subdit II, Subdit IV, dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Jakarta, Senin.
AKP Deky ditangkap atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) aliran dana hasil tindak pidana narkotika oleh jaringan Ishak dan kawan-kawan di Kutai Barat.
"Menjadi pelindung atau backing peredaran narkoba di wilayah hukum Kutai Barat, Kalimantan Timur," tuturnya.
Kemudian pada Senin sore ini, penyidik membawa Deky ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Deky tiba di Gedung Awaloeddin Djamin Bareskrim Polri pada pukul 17.42 WIB dengan didampingi oleh petugas.
Perwira polisi itu tampak mengenakan jaket dan celana berwarna hitam dan kedua tangannya diborgol.
Saat pewarta menanyakan terkait dugaan TPPU yang dilakukan, Deky hanya diam dan masuk ke dalam lift.
Bareskrim Polri menangkap mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang, terkait kasus peredaran narkoba jaringan bandar narkoba.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bripka Dedy Wiratama Terlibat Sindikat Narkoba di Samarinda
- Kejahatan IRT Ini Terungkap, Polisi Sita 163 Paket Sabu-Sabu
- Bisnis Narkoba di B Fashion Hotel Mengejutkan, Mami Dania Ungkap Peran Kapten
- Razia Blok Hunian, Lapas Cipinang Serahkan Barbuk ke Bareskrim Polri
- Begini Nasib PPPK PW di Bogor yang Ditangkap terkait Narkoba
- B Fashion Hotel Jakbar Jadi Sarang Peredaran Narkoba, Kapten Terlibat