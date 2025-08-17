Ini Tampang Anggota KKB Penembak Brigpol Ronald Enok

jpnn.com - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Konara Enumbi.

Konara diduga sebagai pelaku penembakan terhadap anggota Polres Puncak Jaya Brigpol Ronald Enok pada 21 Januari 2025 lalu.

Kasatgas Ops Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyebut penangkapan dilakukan pada Jumat (15/8/2025) sekitar pukul 10.40 WIT, di sebuah honai di Kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Dia menyebut Konara Enumbi merupakan anggota KKB Yambi pimpinan Tengah Mati Enumbi yang menjabat sebagai Panglima Kodap Yambi.

Konara Enumbi diduga terlibat sebagai penembakan yang menewaskan Brigpol Ronald Enok di Kampung Lima-lima, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya.

Saat menangkap Konara Enumbi, personel Satgas Damai Cartenz mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit sepeda motor Yamaha Vixion 150, satu buah noken kepala, satu jaket coklat, dan tiga bungkus pinang dan saat ini masih diperiksa secara intensif di Mapolres Puncak Jaya di Mulia, kata Brigjen Pol Faizal.

Satgas Damai Cartenz akan terus mengejar dan menindak tegas para pelaku tindak kekerasan bersenjata di Tanah Papua.

"Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan bersenjata akan dilakukan tanpa memberi ruang bagi pelaku yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat serta aparat di Tanah Papua," kata Brigjen Faizal Ramadhani.(ant/jpnn)