Ini Tampang Anggota KKB yang Tembak Mati 3 ASN Jayawijaya

jpnn.com - Dua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penembakan terhadap tiga orang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Muliama telah teridentifikasi.

Dua anggota KKB yang menjadi pelaku penembakan hingga menewaskan ASN Dinas Pertanian, Rabu (9/9/2026) itu berinisial PN dan KT.

Pelaku sempat melakukan percakapan melalui video call (VC) dengan keluarga salah satu korban.

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"Kedua anggota KKB itu terlihat dalam cuplikan video call yang beredar di media sosial dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," kata Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz (ODC) Kombes Yusuf Sutejo di Jayapura, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Kombes Yusuf, kedua anggota KKB tersebut teridentifikasi melalui ciri-ciri fisik mereka.

PN dan KT diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah perkara kekerasan di Papua Pegunungan dan tergabung dalam anggota KKB Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya.

Keduanya diduga juga terlibat dalam kasus penembakan yang terjadi saat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) pada 8 Agustus lalu yang mengakibatkan dua warga sipil terluka.

Selain itu, PN dan KT juga terlibat dalam kasus penyanderaan pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023.