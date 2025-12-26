Ini Tampang Bripda Muhammad Seili Tersangka Pembunuhan Mahasiswi ULM

jpnn.com - Petugas Satreskrim Polresta Banjarmasin memborgol anggota Polres Banjarbaru Bripda Muhammad Seili (20), tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berinisial ZD (20).

Tersangka digiring di Markas Polresta Banjarmasin, Jumat (26/12/2025) untuk dihadirkan saat konferensi pers kasus pembunuhan mahasiswi tersebut.

Pantauan pewarta di lapangan di Mapolresta Banjarmasin, Jumat pagi, penyidik memborgol tersangka yang mengenakan baju oranye dan celana pendek.

Oknum polisi itu dibawa dengan pengawalan ketat petugas untuk diamankan sementara di Polresta Banjarmasin.

Pelaku pembunuhan diciduk kurang dari 24 jam setelah temuan mayat korban di dalam selokan yang berlokasi di Jalan Pangeran Hidayatullah, pada Rabu (24/12/2025).

"Belum 24 jam pelaku sudah ditangkap oleh Polresta Banjarmasin dan pada Jumat (26/12) sekitar pukul 09.00 WITA akan kami rilis resmi kasusnya," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi di Banjarmasin, Kamis (25/12).

Saat ini, polisi telah membawa seluruh barang bukti ke Polresta Banjarmasin, atas dugaan pembunuhan terhadap korban.

Polresta Banjarmasin akan menggelar konferensi pers untuk mengungkap peristiwa pembunuhan mahasiswi oleh oknum anggota Polri Bripda Muhammad Seili.