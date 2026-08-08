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Ini Tampang Pembunuh Lansia di Pasuruan, Ternyata Masih Kerabat Korban

Ini Tampang Pembunuh Lansia di Pasuruan, Ternyata Masih Kerabat Korban
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Penyidik Polda Jatim saat membawa tersangka pembunuhan nenek di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (7/8/2026). (ANTARA/Willi Irawan)

jpnn.com - Polisi menangkap YA (35), tersangka pembunuhan lansia bernama Nurami (79), warga warga Dusun Talang Lor, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, setelah pelaku buron selama sepekan.

Kepala Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan tersangka ditangkap di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

"Tim melakukan penelusuran mulai dari lingkungan pertemanan hingga keluarga pelaku. Hasilnya, keberadaan pelaku berhasil diketahui dan langsung diamankan di wilayah Tuntang, Semarang," kata Jumhur, Jumat (7/8/2026).

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Tersangka YA melarikan diri ke Kecamatan Tuntang setelah membunuh Nurami di rumah korban pada 15 Juli 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pembunuhan bukan semata persoalan utang sebagaimana dugaan awal.

Tersangka mengaku membutuhkan uang sebagai modal mencari pekerjaan setelah kontraknya sebagai petugas keamanan berakhir.

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"Pelaku ini membutuhkan uang untuk mencari pekerjaan di kota lainnya," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, YA merencanakan perampokan terhadap korban.

Polisi menangkap YA (35), tersangka pembunuhan lansia bernama Nurami (79) di Pasuruan. Pelaku ternyata masih ada hubungan keluarga dengan korban.

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