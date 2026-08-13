Ini Tampang Tersangka Pembunuh Kepala KUA di OKU Selatan

jpnn.com - Personel Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan (Sumsel) telah menangkap dua tersangka pembunuhan terhadap Urarman (56) yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pulau Beringin.

Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana menyebut kedua tersangka yakni RE dan PE ditangkap di wilayah Kecamatan Pulau Beringin pada Selasa (11/8) sekitar pukul 19.30 WIB.

"Kedua tersangka kami tangkap kurang dari 12 jam setelah peristiwa pembunuhan tersebut terjadi," kata Kapolres, Rabu (12/8/2026).

Penangkapan kedua pelaku dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi di lapangan.

Setelah mengetahui identitas para tersangka, polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap kedua tersangka di Desa Pagar Agung, Kabupaten OKU Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku tersinggung dan marah karena korban memarkirkan mobilnya di depan rumah pelaku RE hingga melindas jemuran biji kopi warga.

"Saat memindahkan mobil, korban menginjak gas kuat-kuat dan ngebut di jalan sempit yang hampir menabrak pelaku PE," jelasnya.

Disebutkan bahwa pelaku RE dan PE sempat mendorong tubuh korban hingga hampir terjatuh.