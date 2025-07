Ini Tempat Cozy dan Nyaman di Jakarta untuk Hangout dan Work From Anywhere

jpnn.com, JAKARTA - Di era modern saat ini, masyarakat pekerja tidak lagi terpaku pada bekerja di ruang kantor yang formal. Para pekerja kini memilih coffee shop sebagai salah satu tempat nyaman dan kasual untuk bekerja maupun menggelar pertemuan.

Kebiasaan baru masyarakat ini yang kemudian mendorong Flash Coffee untuk melirik peluang menjadikan tempatnya sebagai ruang nyaman bagi pekerja work from anywhere maupun spot hangout.

Menurut CEO Flash Coffee Bardon Matthew, kini perusahaannya berupaya mengubah konsep ruang coffee shop yang nyaman bagi berbagai kalangan baik yang ingin hangout maupun bekerja.

Flash Coffee tidak lagi menjadi tempat persinggahan sementara untuk pencinta kopi, tetapi juga membuat pengunjung betah berlama-lama dan menikmati suasana sambil ngopi. Dia berharap Flash Coffee bisa menjadi tempat nyaman untuk target market pencinta kopi di semua usia dan kalangan.

“Kami melihat market behaviour juga ya. Toko-toko kami yang sebelumnya kan box kuning saja, setelah orang beli kopi lalu pergi. Tidak ada tempat duduknya. Nah kami melihat orang butuh tempat untuk duduk ngopi, jadi mulai tahun ini kami buat konsep yang lebih nyaman,” ujar Bardon di Flash Coffee Epiwalk, Jakarta Selatan, Jumat (25/7).

Flash Coffee Epiwalk termasuk store yang mulai menerapkan konsep baru tersebut. Di coffee shop tersebut disediakan banyak kursi nyaman dengan sandaran serta meja dan sofa. Selain itu, Flash Coffee juga menambahkan ornament berupa tanaman-tanaman hidup untuk memberikan konsep fresh di kafe. Outdoor di balkon Flash Coffee Epiwalk juga menempatkan kursi kayu dan meja panjang yang cocok untuk meeting/ diskusi maupun sekadar hangout bagi pengunjung yang datang dalam kelompok besar.

“Orang kalau nongkrong atau kerja dari kafe itu atau work from anywhere/ from cafe yang paling dibutuhkan tentu tempat yang nyaman, makanya kami siapkan juga sofa, wifi yang kencang, dan juga colokan listrik. Biasanya kalau pengunjung yang bawa laptop membutuhkan itu,” imbuh Bardon.

Menurutnya, saat ini sudah delapan store Flash Coffee yang mengubah konsep ruang cozy tersebut. Kini sedang disiapkan tiga lokasi baru dengan konsep yang sama di Living World Kota Wisata, Bekasi, dan World Capital Tower di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Jam operasional Flash Coffee, menurutnya, juga menyesuaikan tempat di mana kafe tersebut berada. Saat ini, untuk Flash Coffee store yang berada di dalam mal, tetap mengikuti jam operasional pusat perbelanjaan tersebut