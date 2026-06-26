menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Ini Temuan KPK di Rumah Mbak Cory terkait Kasus Suap Bupati Muara Enim

Ini Temuan KPK di Rumah Mbak Cory terkait Kasus Suap Bupati Muara Enim

Ini Temuan KPK di Rumah Mbak Cory terkait Kasus Suap Bupati Muara Enim
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6). Setelah memeriksa Cory Erin, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Foto : Ricardo

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan hasil penggeledahan rumah pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi terkait penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dalam penggeledahan itu penyidik menyita sejumlah dokumen.

Ini Temuan KPK di Rumah Mbak Cory terkait Kasus Suap Bupati Muara EnimBupati Muara Enim Edison (kedua kanan) berjalan keluar ruangan dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye

Baca Juga:

"Dalam penggeledahan itu didapatkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan konstruksi perkara terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim," kata Budi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dia menyebut sejumlah dokumen yang disita dari rumah Cory Erin di Jakarta pada Kamis (25/6) itu akan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik KPK.

"Semuanya pasti akan dianalisis dan ditelusuri lebih lanjut terkait dengan keterangan-keterangan yang sudah didapatkan tersebut," ucap Budi.

Baca Juga:

Sebelumnya, KPK menangkap 10 orang dalam OTT pada 7–8 Juni 2026. Lima orang ditangkap di Jakarta dan lima lainnya di Sumatera Selatan.

Dalam OTT ke-12 KPK sepanjang 2026 itu, Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu pihak yang diamankan.

KPK ungkap temuan penggeledahan rumah pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi terkait kasus suap Bupati Muara Enim Edison.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI