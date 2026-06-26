Ini Temuan KPK di Rumah Mbak Cory terkait Kasus Suap Bupati Muara Enim

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan hasil penggeledahan rumah pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi terkait penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dalam penggeledahan itu penyidik menyita sejumlah dokumen.

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"Dalam penggeledahan itu didapatkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan konstruksi perkara terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim," kata Budi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dia menyebut sejumlah dokumen yang disita dari rumah Cory Erin di Jakarta pada Kamis (25/6) itu akan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik KPK.

"Semuanya pasti akan dianalisis dan ditelusuri lebih lanjut terkait dengan keterangan-keterangan yang sudah didapatkan tersebut," ucap Budi.

Sebelumnya, KPK menangkap 10 orang dalam OTT pada 7–8 Juni 2026. Lima orang ditangkap di Jakarta dan lima lainnya di Sumatera Selatan.

Dalam OTT ke-12 KPK sepanjang 2026 itu, Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu pihak yang diamankan.