menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Ini Tentang AKBP Didik, 1 Koper Narkoba, dan 2 Wanita

Ini Tentang AKBP Didik, 1 Koper Narkoba, dan 2 Wanita

Ini Tentang AKBP Didik, 1 Koper Narkoba, dan 2 Wanita
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
AKBP Didik Putra Kuncoro. Foto: Handout/am/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa Kapolres Bima Kota (sekarang nonaktif) AKBP Didik Putra Kuncoro menitipkan satu peti yang terbuat dari kulit alias koper, berisi narkoba kepada mantan anak buahnya, Aipda Dianita Agustina.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap menjelaskan bahwa Dianita merupakan mantan anak buah AKBP Didik di Polda Metro Jaya.

“Dianita (saat ini) berdinas di Polres Tangerang Selatan," kata Pak Zulkarnain.

Baca Juga:

Dalam kasus ini, Dianita dititipi sebuah koper berisi narkoba oleh Didik.

Penyidik pun mengamankan koper tersebut di rumah Dianita di Tangerang, Banten.

“Dia (Dianita) mengambil koper itu atas permintaan Didik kemudian menyimpannya di dalam rumah,” katanya.

Baca Juga:

Saat ini Dianita sedang didalami keterangannya sebagai saksi dalam kasus ini.

Zulkarnain juga mengungkapkan bahwa ada satu wanita lainnya yang diperiksa sebagai saksi, yaitu MA, merupakan istri dari Didik.

AKBP Didik Putra Kuncoro menjadi sorotan publik seusai kasus narkoba yang menyeret AKP Malaungi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI