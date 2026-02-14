Ini Tentang AKBP Didik, 1 Koper Narkoba, dan 2 Wanita

jpnn.com - JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa Kapolres Bima Kota (sekarang nonaktif) AKBP Didik Putra Kuncoro menitipkan satu peti yang terbuat dari kulit alias koper, berisi narkoba kepada mantan anak buahnya, Aipda Dianita Agustina.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap menjelaskan bahwa Dianita merupakan mantan anak buah AKBP Didik di Polda Metro Jaya.

“Dianita (saat ini) berdinas di Polres Tangerang Selatan," kata Pak Zulkarnain.

Dalam kasus ini, Dianita dititipi sebuah koper berisi narkoba oleh Didik.

Penyidik pun mengamankan koper tersebut di rumah Dianita di Tangerang, Banten.

“Dia (Dianita) mengambil koper itu atas permintaan Didik kemudian menyimpannya di dalam rumah,” katanya.

Saat ini Dianita sedang didalami keterangannya sebagai saksi dalam kasus ini.

Zulkarnain juga mengungkapkan bahwa ada satu wanita lainnya yang diperiksa sebagai saksi, yaitu MA, merupakan istri dari Didik.