Ini Terduga Penyerang Polisi saat Penggerebekan Bandar Sabu-Sabu di Katingan

jpnn.com - Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R yang diduga terlibat penyerangan polisi saat penggerebekan kasus narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Katingan Tengah.

"Kami berhasil mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga juga terlibat dalam kasus penyerangan anggota kami di Katingan," kata Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Minggu (5/7/2026).

Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan tim gabungan setelah sebelumnya mengamankan sejumlah terduga pelaku.

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Penyidik masih mendalami peran R dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan dua personel Polres Katingan.

"Saat ini terduga pelaku masih dimintai keterangan dan masih dalam rangka pengembangan," ujar Dodik.

Dia menegaskan pengejaran terhadap terduga pelaku lain masih terus dilakukan.

Tim gabungan juga masih bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan.

"Terduga pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran oleh tim gabungan. Kami akan terus melakukan pengembangan hingga seluruh pihak yang terlibat berhasil diamankan," tuturnya.