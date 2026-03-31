Ini Ternyata Alasan Avenged Sevenfold Balik Lagi ke Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan kembali menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.
CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy mengungkapkan alasan Avenged Sevenfold mau balik lagi konser ke Jakarta.
"Simpel banget (alasannya), fanbase nomor satunya di Indonesia. Itu alasan paling besarnya Avenged mau balik lagi ke Indonesia karena nomor satu fanbase Avenged itu di Indonesia," kata Ravel Junardy di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (31/3).
Menurutnya, semula Avenged Sevenfold ingin menjadi bagian dari ulang tahun ke-10 Hammersonic Festival yang diprakarsai Ravel Entertainment.
Namun, Ravel Junardy merasa Avenged Sevenfold lebih cocok untuk tampil di atas panggung sendiri.
"Sudah enggak cocok di Hammersonic, lu (Avenged Sevenfold) tuh cocoknya punya stadium show sendiri," ucapnya.
Bos Hammersonic itu menyebut akan ada special guest dalam konser Avenged Sevenfold di Jakarta.
Namun, Ravel Junardy masih merahasiakan nama yang bakal dilibatkan.
- Avenged Sevenfold Kembali Konser di Jakarta, Cek Harga Tiketnya
- Gelar Konser Avenged Sevenfold di JIS, Ravel Entertainment Ungkap Alasannya
- Avenged Sevenfold Kembali Gelar Konser di Jakarta
- Tiket Hammersonic 2026 Dijual Mulai Hari Ini, Sebegini Harganya
- Kabar Terbaru Soal Lineup Hingga Harga Tiket Hammersonic 2026
- Tiket Konser My Chemical Romance Dijual Mulai Hari Ini, Sebegini Harganya