Ini Ternyata Alasan Avenged Sevenfold Balik Lagi ke Jakarta

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (31/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan kembali menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy mengungkapkan alasan Avenged Sevenfold mau balik lagi konser ke Jakarta.

"Simpel banget (alasannya), fanbase nomor satunya di Indonesia. Itu alasan paling besarnya Avenged mau balik lagi ke Indonesia karena nomor satu fanbase Avenged itu di Indonesia," kata Ravel Junardy di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Menurutnya, semula Avenged Sevenfold ingin menjadi bagian dari ulang tahun ke-10 Hammersonic Festival yang diprakarsai Ravel Entertainment.

Namun, Ravel Junardy merasa Avenged Sevenfold lebih cocok untuk tampil di atas panggung sendiri.

"Sudah enggak cocok di Hammersonic, lu (Avenged Sevenfold) tuh cocoknya punya stadium show sendiri," ucapnya.

Bos Hammersonic itu menyebut akan ada special guest dalam konser Avenged Sevenfold di Jakarta.

Namun, Ravel Junardy masih merahasiakan nama yang bakal dilibatkan.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI