Ini Ternyata Alasan Bali United FC Merekrut Anak John Herdman

jpnn.com, JAKARTA - Bali United FC akhirnya melengkapi kuota pemain asing untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Serdadu Tridatu mendatangkan Jay Herdman untuk memperkuat lini tengah sekaligus menambah opsi di sektor sayap.

Kepastian bergabungnya pemain asal Kanada tersebut disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC, Yabes Tanuri, pada Selasa (18/8) sore.

Pria kelahiran 21 Agustus 1976 itu menjelaskan perekrutan Jay Herdman dilakukan setelah manajemen berdiskusi dengan tim pelatih mengenai kebutuhan skuad.

Dia menilai, saat ini Bali United ingin memaksimalkan kuota pemain asing karena harus menghadapi kompetisi serta sejumlah turnamen pendamping sepanjang musim 2026/27.

"Kami berusaha memaksimalkan kuota pemain asing yang ada musim ini mengingat akan bergulir kompetisi dan turnamen pendamping kompetisi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026 hingga 2027," kata Yabes Tanuri.

Menurutnya, Jay Herdman menjadi pemain yang diprioritaskan untuk melengkapi komposisi asing Bali United.

"Kami berdiskusi dengan tim pelatih, Jay Herdman menjadi prioritas untuk menambah kekuatan komposisi pemain asing di musim ini," tambahnya.