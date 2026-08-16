Ini Ternyata Alasan Irish Bella Sempat Rahasiakan Kehamilanln

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Irish Bella mengungkap alasan dirinya sempat merahasiakan kehamilan anak pertama dari pernikahannya dengan Haldy Sabri.

Dia mengaku harus memastikan kondisi calon bayi terlebih dahulu, sebelum mengumumkan kehamilannya yang sudah memasuki usia lima bulan.

"Alhamdulillah, kami punya kabar bahagia yang akhirnya bisa dikasih tahu. Selama ini kami masih diam-diam dulu, belum banyak bercerita kepada orang-orang, apalagi keluarga, karena harus memastikan dulu semuanya sehat," kata Irish Bella di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

Istri Haldy Sabri itu menjelaskan bahwa kehamilan kali ini diperoleh melalui program bayi tabung yang dijalani di Malaysia.

Menurut Irish Bella, proses tersebut telah dilakukan sejak sekitar satu tahun lalu.

"Saat itu kami sudah mencoba normal, ya, Sayang (Haldy Sabri), tetapi waktu itu belum dikasih. Kemudian kami berkonsultasi dengan dokter karena ternyata saya juga mengalami PCOS. Jadi, akhirnya disarankan untuk mengikuti program," tutur mantan istri Ammar Zoni itu.

Irish Bella menyebut sebelumnya telah mencoba sejumlah metode untuk mendapatkan keturunan, termasuk inseminasi dan program bayi tabung di Jakarta.

Akan tetapi, ikhtiar tersebut belum membuahkan hasil hingga akhirnya menjalani program di Kuala Lumpur.